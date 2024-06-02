Беллингем дал честную оценку финалу Лиги чемпионов

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем высказался после победы над «Боруссией» в финале Лиги чемпионов (2:0).

«Я должен быть честным: в первом тайме «Боруссия» играла лучше. Они могли бы забить два или три гола. Но это просто характер – мы всегда можем вернуться в игру.

Я испытываю огромное уважение к обоим клубам. Клуб, в котором я сейчас нахожусь, для меня особенный. Но без моего прежнего клуба ничего этого не было бы. Я всегда буду уважать то, что «Боруссия» для меня сделала», - сказал Беллингем в интервью DAZN.

Напомним, что Джуд Беллингем перебрался из «Боруссии» в «Реал» прошлым летом.