Анчелотти ответил, в чём секрет «Реала»

Наставник «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос, за счёт чего клубу удаётся часто выигрывать Лигу чемпионов.

«Это история и традиции клуба. Конечно, важно и качество игроков. Наш клуб – настоящая семья, мы работаем без проблем, и атмосфера в раздевалке действительно хорошая. Я должен поблагодарить клуб и наших футболистов. Они очень скромные, никакого эго, поэтому управлять командой в этом сезоне было несложно.

Будем ли мы праздновать? Не знаю, что мы будем делать, но спать мы точно не собираемся», - сказал Анчелотти TNT Sports.

Напомним, что «Реал» выиграл Лигу чемпионов 15-й раз, что является рекордом. Второй «Милан» выигрывал этот турнир 7 раз.