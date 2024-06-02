Беллингем эмоционально высказался после победы «Реала» в финале Лиги чемпионов

«Реал» выиграл Лигу чемпионов, обыграв в финале дортмундскую «Боруссию» со счётом 2:0. После игры комментарий дал полузащитник мадридской команды Джуд Беллингем.

«Я всегда мечтал играть в таких играх. Двигаясь по жизни, многие люди говорят, что ты не сможешь что-то. Такие дни, как сегодня, напоминают вам, зачем вы прошли этот путь. Я увидел лица мамы и папы. Мои родители могли бы быть дома в 7 часов вечера, но они приезжали в 11 или 12, потому что водили меня на футбольные занятия. Есть ещё мой младший брат, для которого я стараюсь быть образцом для подражания. Трудно выразить словами, это лучшая ночь в моей жизни», - сказал Беллингем TNT Sports.