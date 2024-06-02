Моуринью назвал игрока «Реала», которым гордится

«Реал» стал победителем Лиги чемпионов. В решающей битве за трофей команда Карло Анчелотти переиграла дортмундскую «Боруссию» со счётом 2:0. После игры комментарий дал экс-рулевой мадридской команды Жозе Моуринью.

«Я очень горжусь Начо, потому что он фантастический. В своё время я дал ему первый шанс сыграть за «Реал». Для меня это потрясающее чувство, но он уже не ребёнок. Он надёжен во всём, что нужно тренеру», - слова Моуринью приведены на официальном сайте УЕФА.

Отметим, что Начо является капитаном «Реала». Именно он первым поднял над головой трофей Лиги чемпионов после победы в финале.