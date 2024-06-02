Кейн и Мбаппе – лучшие бомбардиры сезона Лиги чемпионов

Завершился очередной розыгрыш Лиги чемпионов. В финале на поле стадиона «Уэмбли» «Реал» обыграл дортмундскую «Боруссию» со счётом 2:0 благодаря голам Дани Карвахаля и Винисиуса Жуниора.

Винисиус забил в сезоне Лиги чемпионов 6 голов – он разделил третье место в гонке бомбардиров с Эрлингом Холанном из «Манчестер Сити» и Антуаном Гризманном из «Атлетико».

А первое место разделили Гарри Кейн из «Баварии» и Килиан Мбаппе из «ПСЖ». Англичанин и француз забили по 8 раз.

Любопытно, что команды лучших бомбардиров Лиги чемпионов вылетели на стадии полуфинала – «ПСЖ» уступил «Боруссии», а «Бавария» - «Реалу».