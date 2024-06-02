Анчелотти объяснил, почему «Реал» плохо провёл первый тайм финала

«Реал» выиграл Лигу чемпионов, обыграв в финале «Боруссию» со счётом 2:0. Оба гола мадридцы забили во втором тайме, а до перерыва они смотрелись неважно. За первые 45 минут «сливочные» не нанесли ни одного удара в створ, а около их ворот было несколько опасных ситуаций.

После игры Карло Анчелотти дал комментарий по поводу выступления «Реала» в первом тайме.

«В первом тайме мне не понравился уровень, на котором мы играли. Мы слишком часто теряли мяч, причём делали это в недопустимых местах. Мы позволили «Боруссии» играть так, как они хотели – пользоваться потерями и быстро переходить в атаку. В этом они наиболее опасны», - цитирует Анчелотти сайт УЕФА.