Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти сделал заявление после финала Лиги чемпионов, в котором его команда обыграла дортмундскую «Боруссию» со счётом 2:0.

«К этому никогда не привыкнешь. Нам было очень сложно, намного сложнее, чем мы думали. В первом тайме нам пришлось терпеть, во втором тайме мы меньше теряли мяч. Но это всё уже мелочи. Мы победили! Мечта продолжается!» - заявил Анчелотти Movistar.

Напомним, что Карло Анчелотти обновил тренерский рекорд по победам в Лиге чемпионов. Итальянский специалист с «Миланом» и «Реалом» выигрывал этот турнир, главный клубный турнир континента, пять раз.