Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Не «Реалом» единым: пять лучших игроков финала Лиги чемпионов

02 Июня 2024 • 00:47 Комментировать (3)
Боруссия Д
0:2
Реал Мадрид

Как они это делают? Вот как они это делают? Уверен, эту фразу многие воскликнули после финального свистка. Да даже после гола Дани Карвахаля. «Боруссия», которая за первый тайм набила моментов на полтора гола (если верить новомодному xG), не просто не выиграла, а по делу проиграла. Во втором тайме матч складывался совсем иначе. Вопрос только в том, что «Реал» вытерпел и забил, а «Борусиия»… А «Боруссия» проиграла.

Статистика матча: владение мячом – 47:53, удары по воротам – 12:13, в створ – 3:6, угловые – 9:8. По созданным шансам и ожидаемым голам «Боруссия» так и осталась впереди «Реала», но на табло горят 0:2, оповещающие о феноменальной 15-й победе «королей» в Лиге чемпионов.

А кто же стал главным творцом успеха? И кто отлично проявил себя в команде проигравшей? Давайте разбираться, нам предстоит выделить пять лучших игроков финала Лиги чемпионов.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

 

Протокол игры  
Боруссия Д0:2Реал Мадрид
  74'Карвахаль Даниэль (0:1)
  83'Винисиус Жуниор (0:2)
Кобель ГрегорРюэрсон ЮлианХуммельс Матс  79'Шлоттербек Нико  40'Матсен ЯнДжан Эмре 80' (Мален Дониэлл ( 80') Забитцер Марсель  43'Санчо Джедон 87' (Байно-Гиттенс Джейми ( 87') Брандт Юлиан 80' (Аллер Себастьян ( 80') Адейеми Карим 72' (Ройс Марко ( 72') Фюллькруг Никлас
Запасные: Ветьен КьелльЛотка МарсельМукоко ЮссуфаВольф МариусЭзкан СалихНмеча ФеликсМайер Александер IIЗюле Никлас
Куртуа ТибоКарвахаль ДаниэльРюдигер АнтониоНачо ФернандесМенди ФерланВальверде ФедерикоКамавинга ЭдуардоКроос Тони 85' (Модрич Лука ( 85') Беллингем Джуд 85' (Хоселу Санмартин ( 85') Родриго 90' (Милитао Эдер ( 90') Винисиус Жуниор  35' 90' (Васкес Лукас ( 90')
Запасные: Диас БраимСебальос ДаниЛунин АндрейГарсия Франсиско IIIАррисабалага КепаТчуамени ОрельенГюлер АрдаАлаба Давид
01 июня. Стадион "Уэмбли" (Лондон).

ПЯТЬ ЛУЧШИХ ИГРОКОВ ФИНАЛА

ГРЕГОР КОБЕЛЬ – 7,0. А начнём как раз с футболиста команды проигравшей. Грегор Кобель ещё неплохо так удержал «Боруссию» на плаву, на его счету четыре сейва. Причём удары Беллингема, Камавинги и Винисиуса были очень опасными. Грегор делал всё от себя зависящее, ошибок не допускал, но отразить голевые удары Карвахаля и Винисиуса было очень сложно.

МАТС ХУММЕЛЬС – 7,5. Ещё один футболист «Боруссии», который не раз и не два Винисиуса «зачехлил». И в красивом подкате, и корпусом двигал. Бразилец знатно так настрадался от Хуммельса, но итог вы знаете – Винисиус дотерпел, забил и выиграл, а «Боруссия» повержена. Хотя Матса тоже не в чем упрекнуть: у него пять отборов, семь из десяти выигранных единоборств и «голевой» пас на Адейеми, загубленный Каримом.

ВИНИСИУС – 8,0. Теперь уже переходим к «страдальцу». За первый тайм Винисиус получает уверенную двойку – только махал руками и активно атаковал Кобеля, получив жёлтую карточку. Но Карло Анчелотти нужные слова в перерыве нашёл. Вини очень добавил в активности – заработал три штрафных удара, два из которых стали очень опасными. Регулярно обострял на левом полуфланге, хладнокровно реализовал свой шанс, добив «Боруссию».

ТОНИ КРООС – 8,5. Это не реверанс игроку, завершившему клубному карьеру, это – заслуженная оценка. Как же жаль, что Тони Кроос заканчивает. Словно гроссмейстер регулировал темп игры, держал мяч, обострял, всегда был спокоен. 91 передача из 94 дошли до адресата, пять из них стали ключевыми в развитии атаки, один кросс от угла поля – голевым. Вспомним ещё и опасные удары со штрафных, минимальное количество потерь (восемь) при регулярном влиянии на игру.

ДАНИ КАРВАХАЛЬ – 9,0. Но главным героем всё-таки суждено было стать не Кроосу. Дани Карвахаль – это именно он включил характер, именно он переломил сначала свой фланг, а потом и весь матч. Носился, боролся и бодался просто без устали.

Заметил, что атака проседает – стал подключаться рьяно, заводить себя и партнёров. В итоге он своего добился. Два раза в одном стиле выскакивал на подачу Крооса от угла поля, «Боруссия» намёка не поняла. Сегодня эту лигочемпионскую магию «Реала» зажёг именно характер Дани Карвахаля – автора победного гола в финале ЛЧ.

👍 2
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Боруссия Дортмунд

Новости по матчу

Сегодня, 02 Июня
01:51
Кроос высказался после последнего матча за «Реал»
01:46
Беллингем рассказал, в чём особенность Анчелотти
01:43
Президент «Реала» Перес отреагировал на победу в Лиге чемпионов
01:38
Определён лучший игрок финала Лиги чемпионов
01:35
Беллингем дал честную оценку финалу Лиги чемпионов
01:30
Анчелотти ответил, в чём секрет «Реала»
01:17
Беллингем эмоционально высказался после победы «Реала» в финале Лиги чемпионов
01:11
Моуринью назвал игрока «Реала», которым гордится 1
00:58
Кейн и Мбаппе – лучшие бомбардиры сезона Лиги чемпионов
00:52
Анчелотти объяснил, почему «Реал» плохо провёл первый тайм финала 1
00:48
Анчелотти сделал заявление после финала Лиги чемпионов
00:47
Не «Реалом» единым: пять лучших игроков финала Лиги чемпионов 3
00:41
Винисиус побил рекорд Месси в Лиге чемпионов 5
00:37
Невероятный «Реал»: команда не проигрывает в финалах Лиги чемпионов с 1981 года
00:29
Анчелотти обновил тренерский рекорд по победам в Лиге чемпионов
00:23
«Реалу» вручили трофей Лиги чемпионов 2
00:17
Губерниев «переобулся» после финала Лиги чемпионов, назвав немцем слабаками 4
00:13
«Реал» и «Аталанта» Миранчука разыграют Суперкубок УЕФА 1
01 Июня
23:57
«Реал» обновил рекорд, выиграв кубок европейских чемпионов 15-й раз 2
23:57
«Реал» Мадрид за тайм переломил «Боруссию» и в 15-й (!) раз выиграл Лигу чемпионов 66
23:55
Выбежавшие на поле люди в финале Лиги чемпионов заработали по 30 млн рублей 1
23:48
Винисиус упрочил преимущество «Реала» в финале Лиги чемпионов
23:46
Кроос отдал голевой пас в последнем матче за «Реал»
23:43
Беллингем побил рекорд Касильяса в Лиге чемпионов
23:40
Деменко оценил карьеру Крооса: «Легендарный и выдающийся»
23:38
«Реал» открыл счёт в финале Лиги чемпионов
23:28
Губерниев: «Выскочки из «Реала» должны быть повержены»
23:12
«Боруссия» показала лучший xG в первом тайме финала Лиги чемпионов за всю историю наблюдений
22:58
Куртуа – лишь второй игрок, который впервые попал в стартовый состав сезона Лиги чемпионов в финале
22:51
«Боруссия» и «Реал» не забили в первом тайме финала Лиги чемпионов – у команды Анчелотти 0 ударов в створ 2
22:41
Винисиус получил жёлтую карточку в финале Лиги чемпионов за нарушение против вратаря
22:40
Миятович дал совет Родриго относительно будущего в «Реале»
22:32
Звезда «Реала» Винисиус болел перед финалом Лиги чемпионов
22:26
Финал Лиги чемпионов был прерван на первой минуте
22:21
Карвахаль и Кроос повторили рекорд Роналду и Мальдини
21:39
Кьеллини сделал однозначный прогноз на финал Лиги чемпионов
21:20
«Боруссия» Дортмунд - «Реал» Мадрид: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:2 48
21:08
Эванилсон: «Боруссия» может обыграть «Реал» и сотворить историю»
20:58
«Боруссия» объявила состав на финал Лиги чемпионов против «Реала»
20:36
Бэйл вспомнил, что сказал ему Клопп после гола «Ливерпулю» в финале Лиги чемпионов
19:38
«Реал» объявил состав на финал Лиги чемпионов, Куртуа и Кроос – в основе 1
18:47
Лунин присоединился к «Реалу» перед финалом Лиги чемпионов
18:41
У Бэйла спросили, кто быстрее – Мбаппе, Винисиус или он сам
18:36
Бэйл назвал лучшего игрока в истории Лиги чемпионов
18:12
Деменко: «Считаю «Реал» приличным фаворитом в этом матче» 1
17:59
Руководители «Реала» и «Боруссии» поужинали перед финалом Лиги чемпионов – Чеферин тоже присутствовал
16:26
Каррагер дал прогноз на точный счёт финала Лиги чемпионов
14:24
Деменко назвал Анчелотти идеальным тренером для «Реала»
14:10
Деменко назвал условие победы «Реала» в финале Лиги чемпионов
12:11
Петрушин уверен, что «Боруссия» сможет обыграть «Реал» в финале Лиги чемпионов» 2
10:29
Прогноз и ставка от Константина Генича на матч Боруссия – Реал финала Лиги чемпионов – 1 июня 2024
09:30
Затерроризирует ли Терзич Анчелотти: Прогноз составов «Реала» и «Боруссии» на финал Лиги чемпионов
04:10
​Четверо поклонников «Боруссии» отправились в Лондон на лодке
03:36
Беллингем допустил, что может быть виноват в уходе Крооса
02:33
Боруссия Дортмунд - Реал: где смотреть прямую трансляцию онлайн
02:16
Фердинанд – о Санчо: «У этого парня есть характер»
01:44
Кака: «Думаю, «Реал» снова выиграет Лигу чемпионов»
31 Мая
23:56
Фюллькруг: «Надеюсь, карма поможет Ройсу выиграть Лигу чемпионов»
23:19
Гуллит считает, что «Боруссия» выиграет Лигу чемпионов
22:59
Терзич ответил на вопрос о слабостях «Реала»
22:45
Хуммельс покинет «Боруссию» – назван главный претендент на игрока 1
22:40
Терзич: «Если не станем просто наблюдать, как «Реал» выигрывает очередной трофей, то у нас будут шансы победить»
22:30
Наставник «Боруссии»: «Анчелотти – настоящий пример для меня»
22:27
Терзич: «Боруссия» хочет выиграть Лигу чемпионов»
22:22
Шлоттербек: «Нападающие «Реала» создадут проблемы любому сопернику»
22:17
Полузащитник «Боруссии»: «Мы не боимся «Реал»
22:15
Брандт: «Боруссия» старается воспринимать финал просто как очередной матч»
22:11
Защитник «Боруссии»: «Мы можем победить любого соперника в мире»
22:07
Брандт: «Ройс и Кроос - громкие имена, которые говорят сами за себя»
21:22
Радченко: «Боруссия» может создать «Реалу» очень большие проблемы»
21:18
Ривалдо: «На Мбаппе оказывается давление – он перейдёт в команду, которая выиграет Лигу чемпионов»
20:41
Защитник «Реала» Начо высказался перед финалом Лиги чемпионов
19:26
Модрич не считает «Реал» фаворитом матча с «Боруссией»
19:12
Лунин или Куртуа: Анчелотти сделал выбор на финал Лиги чемпионов
16:38
Сёмин: «Реал» — фаворит, но фавориты не всегда побеждают
16:22
Семшов предположил, как «Боруссия» будет играть против «Реала»
15:19
Актуальная ставка и прогноз на матч Боруссия — Реал Лиги чемпионов — 1 июня 2024
14:47
Ринат Билялетдинов назвал шансы «Боруссии» в матче с «Реалом» 1
13:59
Колыванов: «В финале Лиги чемпионов глупая ошибка может привести к трагедии»
12:22
Семак рассказал, будет ли за кого-то болеть в финале Лиги чемпионов
11:47
Прогноз и ставка от Романа Гутцайта на матч Боруссия – Реал финала Лиги чемпионов – 1 июня 2024
10:44
Рискованная ставка и прогноз на матч Боруссия — Реал Лиги чемпионов — 1 июня 2024
10:41
Бесплатный прогноз и ставка на матч Боруссия – Реал финала Лиги чемпионов — 1 июня 2024
10:30
Проклятие Ройса против магии Анчелотти: Что будет в финале Лиги чемпионов 2
09:53
​Эксперты оценили шансы «Боруссии» обыграть «Реал» в финале Лиги чемпионов
03:51
Анчелотти: «Я работал во многих клубах, но «Реал» и «Милан» – особенные»
03:27
Родриго: «Я до сих пор не привык к игре на позиции форварда»
02:46
Родриго назвал игрока «Реала», который помог ему больше всех
01:43
Санчо рассказал, что думает о предстоящем финале с «Реалом»
01:16
Беллингем: «Финал Лиги чемпионов в Англии – сказочное завершение великого сезона»
30 Мая
23:37
Джо Коул прогнозирует победу «Боруссии» над «Реалом» в финале Лиги чемпионов
23:28
Беллингем назвал свой любимый финал Лиги чемпионов
22:32
Беллингем рассказал, нервничает ли перед финалом Лиги чемпионов
22:24
Селюк – о финале Лиги чемпионов: «На то он и финал, в нём может быть всё, что угодно»
21:44
Силкин: «Реал» будет считать себя фаворитом, а это может не очень хорошо сказаться на результате»
21:41
Беллингем назвал лучший гол в истории Лиги чемпионов
21:33
Беллингем рассказал, чем опасна «Боруссия»
20:30
Масалитин: Не скажу, что у «Боруссии» маленькие шансы на победу в матче с «Реалом»
18:48
Звезда «Реала» Родриго: «Мы знали, что «Манчестер Сити» лучше нас»
18:21
«Реал» опубликовал заявку на финал Лиги чемпионов – там есть травмированный Тчуамени
18:00
Тарханов поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Боруссией»
17:29
Ройс высказался перед финалом Лиги чемпионов
17:24
Актуальный прогноз и ставка на матч Боруссия — Реал Лиги чемпионов — 1 июня 2024
15:56
Гендиректор «Боруссии» - о финале против «Реала»: Будем брать пример с «Аталанты»
15:44
Назван лучший игрок Лиги чемпионов – это не Мбаппе и даже не Винисиус 1
14:29
Беллингем рассказал, что его впечатлило при подписании контракта с «Реалом»
29 Мая
21:20
Прогноз на точный счёт матча Боруссия Дортмунд – Реал финала Лиги чемпионов – 1 июня 2024
18:28
«Реал» не возьмёт Лунина на финал Лиги чемпионов 4
16:56
Мбаппе ответил на вопрос о «Реале» 1
03:38
Анчелотти назвал секрет успеха «Реала» в текущем сезоне 1
01:26
Беллингем: «Кроос и Модрич поделились со мной советами перед финалом»
00:36
Анчелотти: «Стиля Анчелотти не существует»
00:18
Анчелотти: «Я никогда не был одержим футболом» 1
28 Мая
16:26
Терзич рассказал, кто из игроков пропустит финал Лиги чемпионов 1
16:16
Терзич: «Цель «Боруссии» — выиграть Лигу чемпионов» 1
09:43
Гасилин: «Реал» — фаворит финала Лиги чемпионов»
02:41
Модрич назвал игрока, которому вручил бы «Золотой мяч»
01:58
Начо – о будущем в «Реале»: «Я уже принял решение»
27 Мая
22:23
Вальверде: «Решение Крооса застало меня врасплох»
18:32
Карвахаль: «Реал» вселяет страх в соперников»
15:50
Винисиус назвал игрока, который выиграет «Золотой мяч»
15:44
Анчелотти рассказал, что съест перед финалом Лиги чемпионов
13:26
Роберто Карлос назвал фаворита Лиги чемпионов
12:36
Анчелотти ответил, считает ли «Реал» фаворитом на финал Лиги чемпионов
12:23
Анчелотти: «Какой вратарь выйдет в основе? Лунин провёл фантастический сезон, но Куртуа есть Куртуа»
12:08
Анчелотти: «Мы проделали успешную работу с Винисиусом»
12:02
Анчелотти рассказал, спрашивал ли у Беллингема информацию насчёт «Боруссии» Дортмунд
26 Мая
20:49
Балахнин: «Мне кажется, кто выиграет Лигу чемпионов, тот и станет лучшим тренером сезона»
25 Мая
09:00
«Реал» - «Боруссия»: как в решающих матчах играют команды
24 Мая
15:55
Черданцев: «Реал» – не стопроцентный фаворит финала Лиги чемпионов»
14:16
Анчелотти назвал игрока «Реала», который пропустит финал Лиги чемпионов
23 Мая
23:14
Анчелотти: «Боруссия» заслужила место в финале Лиги чемпионов»
09:56
Шалимов: «В финале Лиги чемпионов ждём от «Боруссии» позиционную оборону»
22 Мая
13:55
Левандовски рассказал, за кого будет болеть в финале Лиги чемпионов 1
20 Мая
18:59
Назван игрок «Реала», который пропустит финал Лиги чемпионов 1
17 Мая
15:30
«Матч ТВ» назначил комментаторов на финалы — Генич в пролёте 5
16 Мая
19:54
Лунин или Куртуа: Анчелотти решил, кто сыграет за «Реал» в финале Лиги чемпионов 3
13 Мая
17:49
УЕФА объявил имя судьи на финал Лиги чемпионов
11 Мая
16:10
Александр Мостовой: «Финал Лиги чемпионов никогда не бывает скучным»
15:52
Роман Ротенберг ответил, кто выиграет Лигу чемпионов
09:49
Хоселу рассказал о своём будущем в «Реале»
10 Мая
20:19
Касильяс считает, что Лунин должен сыграть в воротах «Реала» в финале Лиги чемпионов 1
18:42
У Анчелотти спросили, какой вратарь сыграет в финале Лиги чемпионов 1
18:19
Ривалдо: «Боруссия» обыграет «Реал» в финале Лиги чемпионов» 4
12:50
«Реал» дополнительно заплатит «Боруссии» за победу в Лиге чемпионов 2
10:36
Бородюк: «Боруссия» отдаст инициативу «Реалу», будет обороняться» 1
09:32
Бородюк: «Реал» дожимает соперников за счёт чемпионской психологии»
01:06
Ни один из трёх финалов еврокубков не обойдётся без итальянских тренеров
00:47
Команды из Германии сыграют в финале двух главных еврокубков – такого не было 22 года
09 Мая
21:12
Ставка и прогноз на матч Боруссия Дортмунд – Реал финала Лиги чемпионов – 1 июня 2024
18:21
Эксперты оценили шансы «Реала» и «Боруссии» в финале Лиги чемпионов 1
08 Мая
19:30
Тарханов не считает, что в «ПСЖ» произойдут критичные изменения после вылета из Лиги чемпионов
17:28
Кель хочет, чтобы в финале Лиги чемпионов «Боруссия» сыграла с «Баварией»
13:54
Бут: «Боруссия» не будет фаворитом в финале Лиги чемпионов»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии (3) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
NOBODY
02 Июня 2024 в 01:02
кстати, небоьлшой факт....предыд победа РРеала в ЛЧ была....английской ))) смотрите сами - челси, сити Ливерпуль....
в этом году - немецкая....Лейпциг, Бавария, Боруссия )))
NOBODY
02 Июня 2024 в 00:52
так то так, жаль только у КРооса был привоз, а в целом конечно крутяк ))
Francisco Gento
02 Июня 2024 в 01:08
Но главное, что у него был ассист))
УЕФА назвал лучший клуб Европы - «Реал» лишь третий Лунин решил уйти из «Реала» в гранд АПЛ Назван лучший игрок Лиги чемпионов – это не Мбаппе и даже не Винисиус Анчелотти считает, что есть только два претендента на «Золотой мяч» «Реал» выбрал звезду на замену Кроосу – начались переговоры Игрок «Манчестер Сити» предложил себя «Барселоне» Звезда «Реала» Винисиус назвал трёх футбольных кумиров - среди них Роналду Беллингем рассказал, чем опасна «Боруссия» Флик-шоу: «Барселона» занимается безумием Анчелотти: «Я посоветовал «Реалу» подписать лучшего тренера, всё быстро решилось»
«Реал» Мадрид за тайм переломил «Боруссию» и в 15-й (!) раз выиграл Лигу чемпионов «Боруссия» Дортмунд - «Реал» Мадрид: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:2 Флик дал первый комментарий после назначения главным тренером «Барселоны» Флик-шоу: «Барселона» занимается безумием «Барселона» не может зарегистрировать Флика Лунин решил уйти из «Реала» в гранд АПЛ Хави проведёт переговоры с топ-клубом АПЛ – известно название «Арсенал» предложит 90 миллионов за звёздного нападающего Игрок «Манчестер Сити» предложил себя «Барселоне» «Матч ТВ» и Okko покажут Евро-2024 в России
Спортивные новости
Андреева разгромила Стирнс и вышла в четвёртый круг «Ролан Гаррос» Медведев вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос», одолев Махача «Эдмонтон» победил «Даллас» и вышел вперёд в серии Канарейкин: У Швейцарии нет осознания того, что раньше их страна становилась одной из лучших на планете Плющев: Мне говорят, что у нас с хоккеем все в порядке, а порядок – это поражение на шести Олимпиадах подряд Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Боруссия Д Боруссия Д
Реал Мадрид Реал Мадрид
0
2
5.40 4.60 1.60
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 02 Июня
01:51 · Лига чемпионов
Кроос высказался после последнего матча за «Реал»
01:46 · Лига чемпионов
Беллингем рассказал, в чём особенность Анчелотти
01:43 · Лига чемпионов
Президент «Реала» Перес отреагировал на победу в Лиге чемпионов
01:38 · Лига чемпионов
Определён лучший игрок финала Лиги чемпионов
01:35 · Лига чемпионов
Беллингем дал честную оценку финалу Лиги чемпионов
01:30 · Лига чемпионов
Анчелотти ответил, в чём секрет «Реала»
01:17 · Лига чемпионов
Беллингем эмоционально высказался после победы «Реала» в финале Лиги чемпионов
01:11 · Лига чемпионов
Моуринью назвал игрока «Реала», которым гордится 1
00:58 · Лига чемпионов
Кейн и Мбаппе – лучшие бомбардиры сезона Лиги чемпионов
00:52 · Лига чемпионов
Анчелотти объяснил, почему «Реал» плохо провёл первый тайм финала 1
00:48 · Лига чемпионов
Анчелотти сделал заявление после финала Лиги чемпионов
00:41 · Лига чемпионов
Винисиус побил рекорд Месси в Лиге чемпионов 5
00:37 · Лига чемпионов
Невероятный «Реал»: команда не проигрывает в финалах Лиги чемпионов с 1981 года
00:29 · Лига чемпионов
Анчелотти обновил тренерский рекорд по победам в Лиге чемпионов
00:23 · Лига чемпионов
«Реалу» вручили трофей Лиги чемпионов 2
Все новости
Рекомендуем