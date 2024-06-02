Не «Реалом» единым: пять лучших игроков финала Лиги чемпионов

Как они это делают? Вот как они это делают? Уверен, эту фразу многие воскликнули после финального свистка. Да даже после гола Дани Карвахаля. «Боруссия», которая за первый тайм набила моментов на полтора гола (если верить новомодному xG), не просто не выиграла, а по делу проиграла. Во втором тайме матч складывался совсем иначе. Вопрос только в том, что «Реал» вытерпел и забил, а «Борусиия»… А «Боруссия» проиграла.

Статистика матча: владение мячом – 47:53, удары по воротам – 12:13, в створ – 3:6, угловые – 9:8. По созданным шансам и ожидаемым голам «Боруссия» так и осталась впереди «Реала», но на табло горят 0:2, оповещающие о феноменальной 15-й победе «королей» в Лиге чемпионов.

А кто же стал главным творцом успеха? И кто отлично проявил себя в команде проигравшей? Давайте разбираться, нам предстоит выделить пять лучших игроков финала Лиги чемпионов.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

ПЯТЬ ЛУЧШИХ ИГРОКОВ ФИНАЛА

ГРЕГОР КОБЕЛЬ – 7,0. А начнём как раз с футболиста команды проигравшей. Грегор Кобель ещё неплохо так удержал «Боруссию» на плаву, на его счету четыре сейва. Причём удары Беллингема, Камавинги и Винисиуса были очень опасными. Грегор делал всё от себя зависящее, ошибок не допускал, но отразить голевые удары Карвахаля и Винисиуса было очень сложно.

МАТС ХУММЕЛЬС – 7,5. Ещё один футболист «Боруссии», который не раз и не два Винисиуса «зачехлил». И в красивом подкате, и корпусом двигал. Бразилец знатно так настрадался от Хуммельса, но итог вы знаете – Винисиус дотерпел, забил и выиграл, а «Боруссия» повержена. Хотя Матса тоже не в чем упрекнуть: у него пять отборов, семь из десяти выигранных единоборств и «голевой» пас на Адейеми, загубленный Каримом.

ВИНИСИУС – 8,0. Теперь уже переходим к «страдальцу». За первый тайм Винисиус получает уверенную двойку – только махал руками и активно атаковал Кобеля, получив жёлтую карточку. Но Карло Анчелотти нужные слова в перерыве нашёл. Вини очень добавил в активности – заработал три штрафных удара, два из которых стали очень опасными. Регулярно обострял на левом полуфланге, хладнокровно реализовал свой шанс, добив «Боруссию».

ТОНИ КРООС – 8,5. Это не реверанс игроку, завершившему клубному карьеру, это – заслуженная оценка. Как же жаль, что Тони Кроос заканчивает. Словно гроссмейстер регулировал темп игры, держал мяч, обострял, всегда был спокоен. 91 передача из 94 дошли до адресата, пять из них стали ключевыми в развитии атаки, один кросс от угла поля – голевым. Вспомним ещё и опасные удары со штрафных, минимальное количество потерь (восемь) при регулярном влиянии на игру.

ДАНИ КАРВАХАЛЬ – 9,0. Но главным героем всё-таки суждено было стать не Кроосу. Дани Карвахаль – это именно он включил характер, именно он переломил сначала свой фланг, а потом и весь матч. Носился, боролся и бодался просто без устали.

Заметил, что атака проседает – стал подключаться рьяно, заводить себя и партнёров. В итоге он своего добился. Два раза в одном стиле выскакивал на подачу Крооса от угла поля, «Боруссия» намёка не поняла. Сегодня эту лигочемпионскую магию «Реала» зажёг именно характер Дани Карвахаля – автора победного гола в финале ЛЧ.