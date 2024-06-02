Винисиус побил рекорд Месси в Лиге чемпионов

«Реал» обыграл «Боруссию» в финале Лиги чемпионов, и автором одного из голов стал нападающий Винисиус Жуниор. Таким образом, бразилец установил новый рекорд Лиги чемпионов, о чём рассказывает Gracenote Live.

Винисиус стал самым молодым игроком, забившим более чем в одном финале Лиги чемпионов. Бразилец отличился во втором финале главного клубного турнира в возрасте 23 лет и 325 дней.

Автором предыдущего рекорда был Лионель Месси – аргентинец забил во втором финале Лиги чемпионов в 23 года и 338 дней.

Напомним, что в финале Лиги чемпионов – 2022 Винисиус забил гол в ворота «Ливерпуля».