Невероятный «Реал»: команда не проигрывает в финалах Лиги чемпионов с 1981 года

«Реал» выиграл Лигу чемпионов, переиграв в финале «Боруссию» из Дортмунда с результатом 2:0 благодаря голам Дани Карвахаля и Винисиуса Жуниора. Теперь «сливочные» могут похвастаться 15 победами в главном клубном турнире континента.

В своей истории «Реал» 18 раз играл в финалах Кубка европейских чемпионов / Лиги чемпионов. Лишь трижды мадридская команда уступала – в 1962, 1964 и 1981 годах.

Можно констатировать факт - «Реал» выиграл 9 последних финалов Лиги чемпионов.

Добавим, что в августе команда Карло Анчелотти сыграет против «Аталанты» в матче за Суперкубок УЕФА.