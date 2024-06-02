Анчелотти обновил тренерский рекорд по победам в Лиге чемпионов

«Реал» обыграл дортмундскую «Боруссию» в финале Лиги чемпионов со счётом 2:0, хотя поединок за трофей поначалу складывался для мадридцев непросто. Теперь Карло Анчелотти имеет 5 тренерских побед в Лиге чемпионов. Этот турнир итальянец выигрывал в 2003, 2007, 2014, 2022 и 2024 годах. В первых двух случаях Анчелотти завоёвывал трофей с «Миланом», а в трёх последующих – с «Реалом».

Анчелотти обновил тренерский рекорд по выигранным кубкам европейских чемпионов. Второе место делят Боб Пейсли, Зинедин Зидан и Хосеп Гвардиола. Эти три тренера выигрывали главный клубный турнир континента по 3 раза.