«Реалу» вручили трофей Лиги чемпионов

Финал Лиги чемпионов для «Реала» складывался непросто, ведь «Боруссия» долгое время смотрелась интереснее, создавая весьма качественные моменты. Но всё-таки победу отпраздновали «сливочные», которые забили голы на 74-й и 83-й минутах – отличались защитник Даниэль Карвахаль и нападающий Винисиус Жуниор.

Сразу после игры на «Уэмбли» состоялась церемония награждения, и «Реалу» вручили трофей – кубок европейских чемпионов.

Как мы уже сообщали, «Реал» завоевал кубок европейских чемпионов в 15-й раз, что является рекордом. Второе место по победам в главном клубном турнире Европы занимает «Милан» (7 побед).