Губерниев «переобулся» после финала Лиги чемпионов, назвав немцем слабаками

В Лондоне завершился финальный матч Лиги чемпионов, в котором «Реал» обыграл «Боруссию» со счётом 2:0. По ходу игры комментатор Дмитрий Губерниев назвал мадридцев «выскочками» и отметил, что они должны быть повержены. После игры мнение известного обозревателя было уже другим.

«Я всегда говорил, «Реал» уверенно победит «Боруссию» ибо немцы слабаки… После матча переобуваюсь на «Матче»! – написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Напомним, что «Реал» завоевал кубок европейских чемпионов в 15-й раз в истории, что является рекордом. Второе место по количеству таких трофеев занимает «Милан» с семью триумфами.