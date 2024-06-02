«Реал» и «Аталанта» Миранчука разыграют Суперкубок УЕФА

В субботу вечером «Реал» обыграл дортмундскую «Боруссию» со счётом 2:0 в финале Лиги чемпионов на стадионе «Уэмбли». Таким образом, «сливочные» завоевали кубок европейских чемпионов в 15-й раз в своей истории.

Теперь известно, какие команды сразятся в матче за Суперкубок УЕФА. Этот трофей разыграют «Реал» и «Аталанта». Итальянская команда, за которую выступает россиянин Алексей Миранчук, ранее стала победителем Лиги Европы, переиграв в финале «Байер» со счётом 3:0.

Суперкубок УЕФА пройдёт 14 августа в Варшаве. В прошлом году этот трофей завоевал «Манчестер Сити», обыгравший «Севилью» по пенальти после ничьей 1:1.