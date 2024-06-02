Стали известны все 29 команд, которые вышли в Лигу чемпионов напрямую

«Реал» стал победителем Лиги чемпионов. В финальном матче команда Карло Анчелотти обыграла «Боруссию» со счётом 2:0 благодаря точным ударам Дани Карвахаля и Винисиуса Жуниора.

Победе «Реала» порадовался ещё и «Шахтёр» - за счёт успеха мадридцев украинская команда не будет играть в квалификации Лиги чемпионов. «Горняки» получили прямой билет в основной раунд, как и ещё 28 команд.

Список выглядит так: «Реал», «Аталанта», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Ливерпуль», «Астон Вилла», «Барселона», «Жирона», «Атлетико», «Байер», «Штутгарт», «Бавария», «РБ Лейпциг», «Боруссия» Дортмунд, «Интер», «Милан», «Ювентус», «Болонья», «ПСЖ», «Монако», «Брест», ПСВ, «Фейеноорд», «Спортинг» Лиссабон, «Бенфика», «Брюгге», «Селтик», «Штурм», «Шахтёр».

Ещё 7 путёвок в Лигу чемпионов будут разыгрываться в квалификации. В следующем сезоне формат турнира изменится - вместо групповой стадии будет единая лига с 36 участниками.