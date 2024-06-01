«Реал» обновил рекорд, выиграв кубок европейских чемпионов 15-й раз

На стадионе «Уэмбли» в Лондоне завершился финальный матч Лиги чемпионов. В нём «Реал» обыграл дортмундскую «Боруссию» со счётом 2:0 благодаря голам Дани Карвахаля и Винисиуса Жуниора на 74-й и 83-й минутах.

Для «Реала» это уже 15-й выигранный кубок европейских чемпионов. Мадридцы выигрывали этот трофей в 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018, 2022 и 2024 годах.

Вторым клубом по количеству побед в Лиге чемпионов / Кубке европейских чемпионов является «Милан». У «россонери» 7 таких трофеев в клубном музее. Третье место делят «Бавария» и «Ливерпуль», выигрывавшие главный клубный турнир континента по 6 раз.