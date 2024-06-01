«Реал» Мадрид за тайм переломил «Боруссию» и в 15-й (!) раз выиграл Лигу чемпионов

«Реал» и «Боруссия» сошлись в борьбе за «ушастый» трофей. Финал Лиги чемпионов состоялся 1 июня на стадионе «Уэмбли» в городе Лондон.

Прощание Тони Крооса с клубным футболом и Марко Ройса с «Боруссией» (а может и с футболом тоже?) состоялось в финале Лиги чемпионов. Эти два великих немецких футболиста добавляли ещё больше сказочности финальному матчу на «Уэмбли», красивая история для кого-то должна была завершиться яркой победой. Фаворитом конечно же шёл мадридский «Реал», выпустивший лучшие силы: Куртуа, Кроос, Вальверде, Беллингем, Родриго, Винисиус.

Вот только начали они очень медленно. Фанатский забег, удлинивший первый тайм на четыре минуты, был самым резвым в первой половине тайма. «Реал», попавший под прессинг «Боруссии», вообще не рисковал, стерильно мячом владел, скорости не включал. Или не мог. А Дортмунд потихоньку распрямился и на 20-й минуте Хуммельс одной шедевральной передачей вывел Адейеми на рандеву с Куртуа. Но Карим настолько неудачно обыграл Тибо, что с острого угла уже пробил в Карвахаля.

Прошло три минуты и случился ещё один голевой момент. Теперь уже Матсен из центра отдал вразрез, Фуллькруг выскочил из-за спин защитников и в шпагате пробил. Только два момента: плечом Никлас забрался в офсайд, а мяч после его удара угодил в штангу. У «Реала» же в первом тайме совсем ничего не было. Впервые Грегор Кобель всерьёз вступил в игру через пять минут после начала второго тайма. Винисиус заработал стандарт на самом углу штрафной площади, откуда Кроос затем закрутил в ближнюю «девятку». Кобель перевёл на угловой.

С этого корнера, кстати, опасно пробил Карвахаль. Тоже исполнил Кроос, Дани выскочил и головой направил мяч выше перекладины. Карвахаль вообще подключался часто – через 10 минут он прибежит на диагональ Винисиуса, пробьёт по воротам с угла вратарской площади, но попадёт точно в Кобеля. И эта активность Дани всё-таки была вознаграждена. Причём, тот угловой получился практически зеркальным.

Вальверде неудачным дальним ударом заработал корнер, Тони Кроос удачно закрутил на ближний угол вратарской, где Дани Карвахаль перепрыгнул Фюллькруга и пробил мимо рук Грегора Кобеля – 0:1. И этот гол «Боруссию» сильно надломил. «Реал» и так знатно переломил ситуацию во втором тайме, тут Дортмунд вообще поплыл. Камавинга бесхозный мяч достал на лицевой линии, опасно прострелил на второй темп, Беллингем завершал наверняка, но немного не попал.

А вот Вини не простил. Прошло девять минут с момента гола Карвахаля, как Матсен расслабился и потерял мяч на своей половине поля. Джуд Беллингем быстро доставил мяч в штрафную площадь, а Винисиус пробил мимо Кобеля под штангу – 0:2. После этого под аплодисменты ушёл с поля Тони Крооса. Его и Беллингема заменили Хоселу с Модричем. Мадрид уже начал праздновать, а немцы-то не сдавались.

Мален с левого края подал, Фюллькруг в борьбе подачу замкнул, прошив Куртуа, но порадоваться не успел. Арбитры быстро разглядели офсайд у форварда, интриге не дано было вспыхнуть.

Это всё, «Реал» Мадрид победил и отпраздновал юбилей. 15-й успех в Лиге чемпионов у «королей», невероятно! По титулам никого даже близко нет.