Выбежавшие на поле люди в финале Лиги чемпионов заработали по 30 млн рублей

В эти минуты проходит финал Лиги чемпионов, в котором друг другу противостоят дортмундская «Боруссия» и мадридский «Реал».

Во время встречи сразу три поклонника известного треш-блогера Mellstroy выбежали на поле. Фанатов не смогли остановить даже около тысячи стюардов.

Ранее Mellstroy объявил конкурс с призом в 30 миллионов рублей. Условием было проникнуть на газон легендарного стадиона «Уэмбли» в футболке с именем блогера.

Добавим, что на данный момент «сливочные» обыгрывают своего соперника со счётом 2:0. В случае победы мадридцы станут 15-кратными победителями Лиги чемпионов.