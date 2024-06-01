Винисиус упрочил преимущество «Реала» в финале Лиги чемпионов

В субботу «Боруссия» и «Реал» сражаются в финале Лиги чемпионов. Немецкая команда смотрелась на футбольном поле интереснее, но «Реал» - это «Реал». На 74-й минуте «сливочные» открыли счёт, когда после углового головой забил Дани Карвахаль. А на 83-й минуте мадридцы упрочили преимущество после грубой ошибки игрока «Боруссии» на своей половине поля. В завершении атаки точный удар из пределов штрафной площадки нанёс нападающий Винисиус Жуниор.

Следить за концовкой финала Лиги чемпионов можно на портале LiveResult, где проходит текстовая трансляция.