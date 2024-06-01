Кроос отдал голевой пас в последнем матче за «Реал»

В субботу «Реал» проводит финальный матч Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии». Счёт был открыт на 74-й минуте, когда после углового головой забил защитник Дани Карвахаль. Стоит отметить, что автором результативного паса стал полузащитник мадридской команды Тони Кроос.

Как тут не отметить, что для Крооса это последний матч за «Реал». Недавно немецкий футболист объявил о решении завершить карьеру после выступления за сборную Германии на домашнем чемпионате Европы.

Тони Кроос решил завершить карьеру достаточно рано – уже в 34 года. За «Реал» хавбек выступал с лета 2014 года.