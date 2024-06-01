Беллингем побил рекорд Касильяса в Лиге чемпионов

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем в 32-й раз вышел в стартовом составе в Лиге чемпионов до своего 21-го дня рождения. Тем самым Беллингем побил рекорд легендарного вратаря Икера Касильяса в рамках турнира, о чём рассказывают эксперты статистики из Squawka.

Следить за развитием событий в финальном матче Лиги чемпионов между «Боруссией» и «Реалом» можно на портале LiveResult – там проходит текстовая трансляция. «Реал» смог открыть счёт в поединке с «Боруссией» на 74-й минуте, когда после углового точный удар головой нанёс правый защитник Даниэль Карвахаль.