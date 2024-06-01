Деменко оценил карьеру Крооса: «Легендарный и выдающийся»

Известный в прошлом футболист Максим Деменко высказался о решении хавбека мадридского «Реала» Тони Крооса завершить карьеру.

«Наверное, карьеру Крооса можно оценить двумя словами: легендарный и выдающийся. Не знаю, почему он всё-таки дальше не захотел играть. Думаю, он пригодился бы любой хорошей команде и в «Реале» играл бы на сто процентов», — цитирует бывшего игрока издание «Газета.Ru».

В эти минуты «сливочные» играют в финале Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» – этот матч станет для Крооса последним в составе «Реала».

Также летом полузащитник выступит за сборную Германии на Евро-2024, после чего завершит карьеру. О своём решении 34-летний футболист объявил в конце мая.