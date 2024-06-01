«Реал» открыл счёт в финале Лиги чемпионов

В финале Лиги чемпионов между дортмундской «Боруссией» и мадридским «Реалом» нулевой счёт держался до 74-й минуты. Далее гол забила команда Карло Анчелотти. После подачи с углового слева подключившийся на стандарт защитник Даниэль Карвахаль головой из района ближней штанги отправил мяч в сетку.

Теперь «Боруссии» нужно отыгрываться, благо время ещё есть. Если же «Реал» удержит победу, то выиграет свой 15-й кубок европейских чемпионов в истории.

Следить за заключительным отрезком второго тайма финала Лиги чемпионов можно в текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult.