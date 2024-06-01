Губерниев: «Выскочки из «Реала» должны быть повержены»

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался насчёт проходящего в субботу вечером финала Лиги чемпионов. В нём отношения на поле «Уэмбли» выясняют дортмундская «Боруссия» и мадридский «Реал».

«Вперёд, «Боруссия»! Выскочки из «Реала» должны быть повержены!» - написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Следить за игрой между «Боруссией» и «Реалом» во всех красках можно в текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult. Отметим, что в первом тайме команды не смогли открыть счёт.

Добавим, что «Боруссия» ранее выигрывала Лигу чемпионов один раз, а «Реал» - четырнадцать.