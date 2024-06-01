«Боруссия» показала лучший xG в первом тайме финала Лиги чемпионов за всю историю наблюдений

В субботу «Боруссия» и «Реал» играют в финале Лиги чемпионов на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. В первом тайме голов зрители не увидели, хотя дортмундцы были интереснее в атаке. Как сообщает Squawka, в первом тайме «шмели» показали 1,68 xG (показатель ожидаемых голов). Это лучший показатель финала Лиги чемпионов за всю историю наблюдений (с начала сезона 2013/2014).

Следить за вторым таймом матча «Боруссия» - «Реал» можно в текстовой трансляции на страницах портала LiveResult.

Отметим, что «Боруссия» может выиграть Лигу чемпионов второй раз, а «Реал» - пятнадцатый.