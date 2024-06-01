Куртуа – лишь второй игрок, который впервые попал в стартовый состав сезона Лиги чемпионов в финале

Тибо Куртуа долгое время восстанавливался после серьёзной травмы колена, полученной перед началом текущего сезона. Недавно бельгийский вратарь вернулся в строй, и именно он вышел в стартовом составе «Реала» на финал Лиги чемпионов.

Как сообщает Opta, Куртуа стал лишь вторым футболистом в истории, попавшим в стартовый состав на финал Лиги чемпионов и при этом ни разу не сыгравший в предыдущих играх турнира в сезоне. Первым таким игроком был Райан Бертран в сезоне 2011/2012, выступавший за «Челси».

Следить за финалом между «Боруссией» и «Реалом» можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.