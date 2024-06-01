«Боруссия» и «Реал» не забили в первом тайме финала Лиги чемпионов – у команды Анчелотти 0 ударов в створ

В субботу вечером внимание всей футбольной Европы сосредоточено на «Уэмбли», где в финале Лиги чемпионов сражаются «Боруссия» и «Реал». В этом матче завершился первый тайм, и на табло горит счёт 0:0.

В первой половине игры «Боруссия» действовала лучше, что находит отражение в статистике. «Шмели» нанесли восемь ударов по воротам и дважды попали в створ. «Реал», в свою очередь, отметился двумя ударами и ни разу не попал в створ. Несколько моментов «Боруссии» были действительно опасными, но забить команде Эдина Терзича не удавалось.

Следить за дальнейшим развитием событий в финальном поединке во всех подробностях можно в текстовой трансляции, которую организовал портал LiveResult.