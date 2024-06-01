Винисиус получил жёлтую карточку в финале Лиги чемпионов за нарушение против вратаря

В субботу вечером на «Уэмбли» проходит финал Лиги чемпионов между «Боруссией» и «Реалом». По ходу первого тайма жёлтую карточку в составе мадридской команд получил нападающий Винисиус Жуниор. Бразилец пошёл нападать на вратаря Грегора Кобеля, рассчитывая перехватить мяч. В итоге голкипер сделал пас, после чего его в пределах вратарской площадки сбил Винисиус. Арбитр достал из кармана жёлтую карточку, с чем Винисиус не согласился. Теперь звёздному бразильцу нужно действовать осторожнее.

Следить за матчем «Боруссия» - «Реал» можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.