Миятович дал совет Родриго относительно будущего в «Реале»

Экс-футболист «Реала» Предраг Миятович высказался о будущем Родриго в мадридском клубе.

«Игроки не знают, что имеют в «Реале», и начинают понимать это только после ухода. Когда меня спрашивают, я отвечаю, что стать игроком «Реала» очень сложно, но уйти очень легко», – цитирует Миятовича издание As.

Стоит отметить, что 23-летний бразилец сыграл 34 матча в минувшем сезоне Ла Лиги. Нападающий записал на свой счет десять забитых мячей и пять голевых передач.

Ранее сообщалось, что наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола желает видеть в своей команде Родриго.