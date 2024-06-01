Звезда «Реала» Винисиус болел перед финалом Лиги чемпионов

Звёздный нападающий «Реала» Винисиус Жуниор переболел перед финальным матчем Лиги чемпионов против «Боруссии». Как стало известно Relevo, бразилец чувствовал себя плохо в четверг и пятницу. В окружении Винисиуса переживали насчёт выступления игрока в финале, но лекарства дали эффект – в субботу Жуниор почувствовал себя лучше. В итоге Вини вышел на поле «Уэмбли» с первых минут.

Следить за финальным матчем Лиги чемпионов между «Боруссией» и «Реалом» можно в подробной текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult. «Реал» может выиграть кубок европейских чемпионов 15-й раз, а «Боруссия» - 2-й.