Финал Лиги чемпионов был прерван на первой минуте

В субботу вечером в финале Лиги чемпионов сражаются «Боруссия» и «Реал». Поединок прерывался уже на первой минуте, поскольку на футбольное поле выбежали два болельщика. Один из них отправился к Джуду Беллингему, чтобы сделать совместное фото. Другой любитель спорта номер один совершил забег в футболке с ником известного стримера из Беларуси. Последний обещал 30 миллионов рублей тому, кто совершит такой забег на «Уэмбли», рассказывает телеграм-канал «Первый спорт».

К счастью, пауза в финальном матче продлилась недолго. Следить за развитием событий в матче между «Боруссией» и «Реалом» можно в текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult.