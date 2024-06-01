Карвахаль и Кроос повторили рекорд Роналду и Мальдини

Дани Карвахаль и Тони Кроос вышли в стартовом составе «Реала» на финальный матч Лиги чемпионов против «Боруссии». Для Карвахаля и Крооса это шестое участие в финалах Лиги чемпионов. Таким образом, испанец и немец повторили рекорд Криштиану Роналду и Паоло Мальдини, которые тоже имеют за плечами по шесть финалов.

Стоит отметить, что речь идёт именно о Лиге чемпионов, которая в 1992 году пришла на смену Кубку европейских чемпионов. Если говорить о главном клубном турнире Европы в целом, то рекордсменами являются Паоло Мальдини и Франсиско Хекто – они провели по восемь финалов.

Следить за матчем «Боруссия» - «Реал» можно в текстовой трансляции.