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Лига чемпионов

Моуринью освистали на финальном матче Лиги чемпионов «Реал» - «Боруссия»

01 Июня 2024 • 21:44 Комментировать (2)

Новый главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью присутствует на финальном матче Лиги чемпионов между «Реалом» и дортмундской «Боруссией».

Встреча между командами начнётся в 22:00 мск в Лондоне, на стадионе «Уэмбли». За несколько минут до начала матча на большом экране стадиона операторы показали Жозе Моуринью. Удивительно, что болельщики в Лондоне, где Моуринью и прославился, принялись освистывать его. Поняв, что происходит, операторы быстро перевели камеру на Юргена Клоппа. А вот немцу зрители начали аплодировать и восторженно кричать.

Ранее мы сообщили, что Клопп присутствует на финальном матче Лиги чемпионов «Реал» - «Боруссия».

Следить за прямой текстовой трансляцией можно здесь.


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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Жозе Моуринью Боруссия Дортмунд Лига Чемпионов Юрген Клопп ещё теги
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Комментарии (2) Все комментарии
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Alex1972
01 Июня 2024 в 21:57
Это были особенные аплодисменты.. Хе..👏
Francisco Gento
01 Июня 2024 в 21:50
Трудно угадать и понять импульсы толпы.
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