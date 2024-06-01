Моуринью освистали на финальном матче Лиги чемпионов «Реал» - «Боруссия»

Новый главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью присутствует на финальном матче Лиги чемпионов между «Реалом» и дортмундской «Боруссией».

Встреча между командами начнётся в 22:00 мск в Лондоне, на стадионе «Уэмбли». За несколько минут до начала матча на большом экране стадиона операторы показали Жозе Моуринью. Удивительно, что болельщики в Лондоне, где Моуринью и прославился, принялись освистывать его. Поняв, что происходит, операторы быстро перевели камеру на Юргена Клоппа. А вот немцу зрители начали аплодировать и восторженно кричать.

Ранее мы сообщили, что Клопп присутствует на финальном матче Лиги чемпионов «Реал» - «Боруссия».

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