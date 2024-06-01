Кьеллини сделал однозначный прогноз на финал Лиги чемпионов

Экс-игрок обороны «Ювентуса» Джорджо Кьеллини высказался о предстоящем финальном матче Лиги чемпионов между дортмундской «Боруссией» и мадридским «Реалом».

«Напряжённости в матче ждать не стоит, однако, с другой стороны, футбол непредсказуем – в нём возможно всё. Но вероятность победы Реала» – однозначно 99%. На оставшемся одном проценте лежит вся надежда «Боруссии», — цитирует бывшего футболиста Sky Sports.

При этом Кьеллини ожидает, что игра получится интересной и порадует всех любителей футбола.

Напомним, что встреча между коллективами состоится сегодня, 1 июня, в Лондоне на легендарном стадионе «Уэмбли». Игра запланирована на 22:00 по московскому времени.