Эванилсон: «Боруссия» может обыграть «Реал» и сотворить историю»

Бывший футболист «Боруссии» Эванилсон поделился ожиданиями от предстоящего финала Лиги чемпионов между дортмундским клубом и мадридским «Реалом».

«Боруссия» доказала в этом розыгрыше Лиги чемпионов, что у неё чемпионский характер. Он проявлялся в самый сложный момент. Это было и с «ПСЖ», и с «Атлетико».

«Реал» отличная команда, но я верю, что за счёт своего характера и стойкости «Боруссия» сможет выиграть и сотворить историю.

Не важно, что «Реал» фаворит, «Боруссия» ехала в Париж не фаворитом и выиграла. Сегодня всё решат хладнокровие и характер, это ключ к победе», - приводит слова экс-игрока сетевое издание «Евро-футбол.ру».

Напомним, что встреча между коллективами состоится сегодня, 1 июня, в Лондоне на легендарном стадионе «Уэмбли». Игра запланирована на 22:00 по московскому времени.