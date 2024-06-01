«Боруссия» объявила состав на финал Лиги чемпионов против «Реала»

В субботу вечером вся футбольная Европа будет следить за финалом Лиги чемпионов между дортмундской «Боруссией» и мадридским «Реалом». Рулевой немецкой команды Эдин Терзич решил включить в стартовый состав таких игроков:

Кобель, Рюэрсон, Хуммельс, Шлоттербек, Матсен, Джан, Забитцер, Санчо, Брандт, Адейеми, Фюллькруг.

Финальный матч Лиги чемпионов стартует на «Уэмбли» в 22:00 по московскому времени. Следить за игрой во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Ранее состав на финальный матч объявил «Реал». Ознакомиться с ним можно в нашей новости.