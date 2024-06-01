Юрген Клопп присутствует на финальном матче Лиги чемпионов «Реал» - «Боруссия»

Уже совсем скоро прозвучит стартовый свисток на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Мадридский «Реал» встретится с дортмундской «Боруссией» в финале Лиги чемпионов.

Матч начнётся в 22:00 мск. За полтора часа до стартового свистка большой экран на стадионе показал крупным планом бывшего главного тренера «Ливерпуля» и «Боруссии» Юргена Клоппа. Весь стадион радостными криками приветствовал немецкого специалиста, а сам Юрген в привычной манере импульсивно вскинул руки вверх и что-то кричал.

Именно Клопп ранее выводил «Боруссию» в финал Лиги чемпионов в сезоне-2012/13. Тогда «шмели» уступили «Баварии» со счётом 1:2.

За текстовой онлайн-трансляцией «Реал» - «Боруссия» следить можно здесь.