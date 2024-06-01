Бэйл вспомнил, что сказал ему Клопп после гола «Ливерпулю» в финале Лиги чемпионов

В финале Лиги чемпионов 2018 года «Реал» играл против «Ливерпуля». Мадридская команда выиграла со счётом 3:1, Гарет Бэйл в тот вечер оформил дубль после выхода на замену. Один из голов валлийца получился особенно красивым – Бэйл забил ударом в падении через себя.

Перед субботним финалом Лиги чемпионов Бэйл, который завершил карьеру несколько лет назад, назвал тот гол своим лучшим воспоминанием. Также валлиец поведал о том, что сказал ему после игры тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.