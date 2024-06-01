«Реал» объявил состав на финал Лиги чемпионов, Куртуа и Кроос – в основе

В субботу вечером «Реал» сразится с дортмундской «Боруссией» в финале Лиги чемпионов. Уже за два с половиной часа до стартового свистка мадридцы объявили стартовый состав, который выбрал главный тренер команды Карло Анчелотти. Итак, с первых минут в составе «сливочных» на поле выйдут:

Куртуа, Карвахаль, Рюдигер, Начо, Менди, Камавинга, Кроос, Вальверде, Беллингем, Родриго, Винисиус.

Матч между «Реалом» и «Боруссией» стартует на «Уэмбли» в 22:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.