Лунин присоединился к «Реалу» перед финалом Лиги чемпионов

Голкипер Андрей Лунин прибыл в расположение «Реала» в Лондоне перед финалом Лиги чемпионов. Соответствующие кадры появились в СМИ.

Как известно, в преддверии финала Лунин заболел гриппом. По этой причине «Реал» отправился в Лондон без украинца – в клубе опасались, что футболист может кого-то заразить. И вот теперь Лунин присоединился к команде. Правда, на поле украинский игрок не появится – накануне Карло Анчелотти объявил, что в основном составе выйдет Тибо Куртуа.

Финал Лиги чемпионов между «Реалом» и «Боруссией» стартует в 22:00 по московскому времени. Следить за игрой во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции.