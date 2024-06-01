У Бэйла спросили, кто быстрее – Мбаппе, Винисиус или он сам

Бывший игрок «Реала» Гарет Бэйл ответил на вопрос, кто является более быстрым – он, Килиан Мбаппе или Винисиус Жуниор.

«Сейчас? Или на пике карьеры? Если брать сейчас, то мой шестилетний сын бегает быстрее меня», - пошутил Бэйл. «Думаю, Мбаппе немного быстрее меня», - добавил валлиец, чьи слова приводит Marca.

В субботу вечером в Лондоне на стадионе «Уэмбли» состоится финальный матч Лиги чемпионов. Трофей разыграют дортмундская «Боруссия» и «Реал». Не пропустите подробную текстовую трансляцию на портале LiveResult. Стартовый свисток футболисты и зрители услышат в 22:00 по московскому времени.