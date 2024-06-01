Бэйл назвал лучшего игрока в истории Лиги чемпионов

Бывший футболист «Реала» Гарет Бэйл ответил на вопрос, кто является лучшим футболистом Лиги чемпионов, если брать все времена.

«Я буду лояльным, назову Роналду», - цитирует Бэйла Marca.

Также у Бэйла спросили, есть ли футболист, с которым он хотел бы пересечься в Лиге чемпионов.

«Честно говоря, нет. Думаю, в нашей команде было полно отличных футболистов», - сказал валлиец, который уже завершил карьеру.

Отметим, что как футболист «Реала» Гарет Бэйл пять раз выигрывал Лигу чемпионов – в 2014, 2016, 2017, 2018 и 2022 годах.

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