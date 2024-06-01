Деменко: «Считаю «Реал» приличным фаворитом в этом матче»

Бывший российский футболист Максим Деменко в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего финала Лиги чемпионов УЕФА.

«Я считаю «Реал» приличным фаворитом в этом матче. Понятно, что шансы есть у любой команды, особенно в отдельно взятом матче. Но «Реал» хорош тем, что он подстраивается под любого соперника. Поэтому с ним очень сложно играть. Но все возможно.

Играть всего один матч, финал, поэтому может быть все. Ну, повторюсь, с «Реалом» играть очень сложно. Плюс у него большой опыт в таких матчах, и обычно ему улыбается фортуна в важных встречах. Мадридцы вытаскивают сумасшедшие матчи. Ждём этот финал. Болеть буду за «Реал» всё-таки. Я всегда за него был», - сказал Деменко.