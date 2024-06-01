Руководители «Реала» и «Боруссии» поужинали перед финалом Лиги чемпионов – Чеферин тоже присутствовал

Президент «Реала» Флорентино Перес и генеральный директор «Боруссии» Ханс-Йоахим Вацке поужинали перед финалом Лиги чемпионов. На мероприятии также присутствовал глава УЕФА Александер Чеферин, о чём сообщается на официальном сайте «Реала». Отметается, что в ходе встречи Перес и Вацке обменялись памятными подарками.

Дортмундская «Боруссия» и мадридский «Реал» начнут поединок за трофей Лиги чемпионов в 22:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле «Уэмбли» можно будет в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult. «Реал» может выиграть кубок европейских чемпионов 15-й раз, а «Боруссия» - второй.