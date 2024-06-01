Аль-Хелаифи: «Реал» всегда хочет выиграть Лигу чемпионов, но теперь они хотят её разрушить»

Президент «ПСЖ» и Ассоциации европейских клубов Нассер аль-Хелаифи высказался о Суперлиге, которую по-прежнему поддерживают «Реал» и «Барселона».

«Суперлига? Две команды не могут провести между собой 20 матчей. Я очень уважаю эти великие клубы и их болельщиков, но нет смысла оставаться в стороне.

У «Реала» великая история в Лиге чемпионов, они всегда хотят выиграть этот турнир. Но теперь они хотят его разрушить. В этом нет смысла – нужно защищать то, что ты любишь. Лига чемпионов очень важна для нас. Думаю, в глубине души она очень важна и для них.

Думаю, «Барселону» было бы проще убедить вернуться в Ассоциацию европейских клубов. «Барселоне» нужно находиться здесь больше, чем кому-либо, из-за их ситуации. Будь я президентом их клуба, я бы вернулся завтра», - цитирует аль-Хелаифи Marca.