Каррагер дал прогноз на точный счёт финала Лиги чемпионов

В субботу вечером в финале Лиги чемпионов лицом к лицу сойдутся дортмундская «Боруссия» и мадридский «Реал». Известный в прошлом английский футболист Джейми Каррагер поделился своим прогнозом на этот поединок. Англичанин считает, что трофей достанется команде из Германии.

«Думаю, «Боруссия» выиграет со счётом 2:1 по итогам дополнительного времени», - слова Каррагера приводит Defensa Central.

Финальный матч Лиги чемпионов стартует в 22:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.