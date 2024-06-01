Суперкомпьютер оценил шансы «Боруссии» на победу над «Реалом» в финале Лиги чемпионов

«Реал» Мадрид 1 июня на «Уэмбли» в Лондоне сыграет в финале Лиги чемпионов против «Боруссии» Дортмунд. Испанский клуб для всех фаворит, а на сколько процентов искусственный интеллект рассчитал возможную победу «шмелей»?

Самый популярный сервис футбольной статистики Opta оценивает шансы на победу «Боруссии» в финале Лиги чемпионов в 21,6%. Искусственный интеллект высчитал, что «Реал» победит в этом матче с вероятностью 55,2%, а ничья в основное время оценивается в 23,2%.

Если говорить о том, какие котировки выставляют специалисты, то ситуация выглядит так:

Победа «Реала» - 1,74

Ничья – 4,2

Победа «Боруссии» - 4,8

Начало матча – в 22:00 мск. Портал LiveResult.ru будет проводить текстовую трансляцию матча, за которой следить можно здесь.