Деменко назвал условие победы «Реала» в финале Лиги чемпионов

Бывший игрок «Краснодара» Максим Деменко рассказал, при каком условии «Реал» обыграет дортмундскую «Боруссию» в финале Лиги чемпионов.

По мнению эксперта, в предстоящей встрече многое будет зависеть от того, какая из команд откроет счёт.

«Реалу» будет очень важно забить первым, потому что если забьёт «Боруссия». Мы видели, как «Атлетико» ничего не смог сделать, хотя там команда максимально бьётся и кусается», — цитирует Деменко «Газета.Ру».

Матч между «Реалом» и «Боруссией» состоится уже сегодня, 1 июня, в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Начало финальной игры Лиги чемпионов запланировано на 22:00 по московскому времени.