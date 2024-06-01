Футбольный эксперт Олег Терёхин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о предстоящем финале Лиги чемпионов.

- Кому будете симпатизировать в финале Лиги чемпионов?

- Я иногда за «Реал» болею, и сегодня мои симпатии будут на стороне испанцев.

- В чем шансы на победу «Боруссии»?

- Немцев и в полуфинале не считали фаворитами, а они взяли и обыграли «ПСЖ». «Боруссия» - непонятная команда. В чемпионате Германии провалилась, а в Лиге чемпионов обыгрывает топ-клубы. Считаю, что у «Реала» на 60% больше вероятность победы. А так, в одном матче все может повернуться как угодно.

- «Боруссия» в этом турнире лидирует по количеству сухих матчей. Не думаете, что матч будет без забитых мячей и дело дойдет до серии пенальти?

- Вполне возможно. Финалы и не бывают яркими. Лучше бы было побольше голов. Например, ничья 2:2, а в конце серия пенальти. Это была бы классика для зрителей. Тем более что в серии одиннадцатиметровых победить может любой.

- Многие эксперты уверены, что гол обязательно забьет Винисиус. Тоже так считаете?

- Кто угодно может забить в «Реале». Понятно, что он сейчас на ходу и забивает в каждом матче. Винисиус тащит «Реал» вместе с Беллингемом.

- Игру в одну калитку мы не увидим?

- Такого точно не будет. «Боруссия» играет в хороший футбол, забивает. Уверен, что счета 0:0 не будет.

- Не сыграет ли злую шутку с «Реалом» то, что футболисты испанского клуба считают себя заведомыми фаворитами?

- Никто их таковыми не считает. Шансы равные. «Реал» тоже прошел в финал случайно. «Манчестер Сити» загнал испанцев в штрафную, и они отбивались всю игру. А прошли дальше по пенальти. Так что «Реал» тут тоже ярко не играет.

- Какой будет игра, как думаете?

- Немного больше владеть мячом будет «Реал». Хотя может быть и так, что немцы заберут мяч и не дадут его «Реалу».

- Есть мнение, что немцы будут более мотивированными. Допускаете такое?

- Это у нас может быть такое, что ты выиграл и летаешь в облаках. А там футболисты каждый год хотят выигрывать. Потому что они к этому привыкли. Для испанцев поражение в финале будет катастрофой. А у немцев сейчас редкий шанс взять такой трофей. Такие топ-клубы победами не пресыщаются. Такие ребята, как Модрич, и в сорок лет бегают, хотят выигрывать. Как и Роналду. Это совсем другие люди.

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Елена Григорьевская