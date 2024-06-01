Экс-тренер «Спартака»: «Шансы «Реала» и «Боруссии» равны»

Бывший тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо поделился мыслями относительно предстоящего финального матча Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и дортмундской «Боруссией».

«Шансы равны. Пятьдесят на пятьдесят. Почему, ведь состав «Реала» гораздо сильнее? В финале шансы всегда равны», - передает слова испанского специалиста Metaratings.ru.

Финальный поединок «Реала» против «Боруссии» состоится сегодня, 1 июня, на стадионе «Уэмбли» (Лондон). Начало встречи запланировано в 22:00 по московскому времени. Главным арбитром противостояния будет Славко Винчич.